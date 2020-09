Violences dans le patinage : une enquête ouverte pour "viols" et "agressions sexuelles"

Ils sont une vingtaine d'entraîneurs dans le collimateur de la justice. Une enquête a été ouverte pour "viols" et "agressions sexuelles" par personne ayant autorité sur mineur, après un rapport dévoilé en août de l'Inspection générale du ministère des Sports mettant en cause plusieurs membres éducatifs, a annoncé jeudi 10 septembre à l'AFP le parquet de Paris. Cette enquête, ouverte le 4 septembre et confiée à la Brigade de protection des mineurs, vise à "identifier et localiser les potentielles victimes et mis en cause et déterminer les parquets compétents" en France pour chaque cas constaté, a-t-il précisé.

Début février, le parquet de Paris avait déjà ouvert une enquête à la suite de la parution du livre Un si long silence (Plon) fin janvier de l'ancienne patineuse Sarah Abitbol, décuple championne de France et multiple médaillée européenne. Elle y accusait son ex-entraîneur Gilles Beyer de l'avoir violée et agressée sexuellement plusieurs fois entre 1990 et 1992. À la suite de ses révélations, le président pendant plus de vingt ans de la FFSG Didier Gailhaguet avait été contraint de démissionner de son poste un mois plus tard.