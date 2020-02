Violences sexuelles dans le patinage : quels sont les moyens de Maracineanu pour pousser Gailhaguet vers la sortie ?

Si elle va à son terme, cette procédure - justifiée par l'article R 131-31 du Code du sport qui cite "l'atteinte à la moralité publique" comme possible motif de retrait - mettrait au ban la FFSG. La mesure conduirait la Fédération française des sports de glace à rétrocéder ses attributions sur les quelque 200 clubs à une commission ad hoc du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Dans un communiqué publié ce mardi, le premier représentant du mouvement sportif auprès des pouvoirs publics, reçu lundi soir au ministère des Sports, a déclaré être prêt à prendre "toutes ses responsabilités conformément aux dispositions prévues dans le Code du sport." Cette mise sous tutelle pourrait être effective jusqu'aux JO d'hiver de 2022 à Pékin, avec pour objectif premier les Championnats du monde, du 18 au 21 mars à Montréal.

Par ailleurs, Roxana Maracineanu a mandaté l'administration "afin de diligenter une enquête d'inspection générale (...) pour mettre en lumière le rôle précis de chacun et des instances dirigeantes de la Fédération". "Je n'hésiterai pas, si les faits sont avérés, à retirer l'agrément", a martelé lundi la ministre des Sports, qui en personne en a parlé comme d'une "arme atomique". Retirer l'agrément à la Fédération française des sports de glace signifierait qu'elle n'est plus reconnue par l'État. Financièrement, elle serait étouffée. Ses vivres seraient coupés. Plus aucune subvention publique ne lui serait alors versée et elle ne bénéficierait plus de la dérogation temporaire d'ouverture d'un débit de boissons alcoolisées dans une enceinte sportive. Le ministère rappellerait enfin les 18 cadres techniques détachés au sein de la FFSG, rémunérés par l'État.

Dans l'histoire du sport français, cette procédure rarissime a été enclenchée à de nombreuses reprises mais elle n'est allée à son terme que cinq fois : en 1998 avec la Fédération d'haltérophilie, en 2002 avec la Fédération de sambo, en 2005 avec la Fédération d'équitation et en 2014 avec les Fédérations de full-contact et de muay-thaï.