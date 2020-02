Violences sexuelles dans le sport : une cavalière professionnelle accuse de viol trois encadrants

"J'étais pratiquante dans l'équitation et sur la fin de mon année de 13 ans, j'ai été victime de mon moniteur, qui m'a violée et agressée pendant dix ans", raconte à franceinfo la Périgourdine âgée de 50 ans. Durant cette période, elle dit également avoir été abusée par deux autres hommes. "J'ai eu affaire également à un conseiller technique régional (CTR), qui venait prodiguer des journées de formation et qui faisait surtout de la détection de jeunes pour le haut niveau. Lors de plusieurs rendez-vous, cette personne-là m'a donc violée", dénonce-t-elle. "Et lors d'un stage de détection qu'on faisait avant les championnats de France, j'ai été victime d'un autre coach qui gravitait dans ce milieu-là et qui a entraîné d'autres jeunes filles comme moi."

Aujourd'hui propriétaire des Écuries de Liam à La Roche-Chalais en Dordogne, la monitrice explique avoir "porté plainte il y a deux ans contre le premier - et principal - agresseur", qui exerçait dans un club du Béarn. Selon elle, le parquet de Pau avait été chargé de l'enquête. "Les faits étaient prescrits, donc je ne m'attendais pas à grand-chose personnellement. L'enquête a duré un an et demi et la justice a donc classé sans suite mon affaire", regrette Amélie Quéguiner. Elle précise ne pas l'avoir signalé à la Fédération d'équitation à l'époque. Contacté par franceinfo, le ministère des Sports affirme avoir pris connaissance de l'affaire et est depuis en lien avec la cavalière et la FFE. Plusieurs cas similaires auraient ainsi été recensés par la Fédération.

Dans une lettre ouverte publiée dès mercredi sur Facebook, elle interpelle directement son président Serge Lecomte sur l'inaction de l'antenne départementale "Jeunesse et Sport" suite au signalement de son agresseur principal qu'elle a réalisé. "Après avoir aussi entendu mon violeur, qui a reconnu avoir eu des 'relations inappropriées' avec moi (mineure de moins de 15 ans !) parce qu'il était 'fou amoureux de moi', et m'avoir rapporté ses paroles, la DRDJSCS a décidé de ne pas le sanctionner sous prétexte qu'il était proche de la retraite", écrit-elle. "Ce charmant monsieur est effectivement à la retraite mais continue de prodiguer son savoir lors de stages en centre équestre et traîne toujours sur les paddocks et terrains de CSO."

Une lettre ouverte à laquelle Serge Lecomte, le président de la FFE, a réagi par un communiqué. "Je souhaite exprimer tout mon soutien et ma solidarité aux victimes et je condamne sans réserve et avec la plus grande fermeté tous les abus", assure le dirigeant, sans évoquer les accusations formulées par Amélie Quéguiner. Il explique saisi "les services de l'État compétents" et les instances juridiques et disciplinaires lorsqu'il a été mis au courant de faits de "violence, déviance ou abus sexuels". "Tous les faits ont systématiquement, et sans délais, donné lieu à la mise en place de mesures conservatoires", justifie-t-il.

Néanmoins, "malgré les mesures existantes, les témoignages récents mettent en lumière le besoin de redoubler de vigilance et de prévention", reconnaît Serge Lecomte. Dans cette optique, le président de la Fédération d'équitation annonce le déploiement d'un "plan d'actions pour renforcer la sensibilisation des dirigeants, enseignants, organisateurs de concours et officiels de compétition". Il propose aussi l'ouverture d'une cellule d'écoute pour recueillir la parole d'autres potentielles victimes "et saisir au besoin le ministère des Sports pour permettre le lancement d'enquêtes administratives ou judiciaires".