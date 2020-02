"Médias déchaînés", "ministre moralisatrice" : la riposte du patron du patinage français

Mis en cause par la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui l'a même invité à démissionner lundi 3 février, le président de la Fédération française des sports de glace Didier Gailhaguet a porté sa version des faits, ce mercredi, lors d'une conférence de presse au siège du comité national olympique du sport français (CNOSF), à Paris. Ce dernier a d'entrée condamné l'attitude de la ministre des Sports, "drapée dans des certitudes" et qui ne l'a pas "entendu" durant leur entretien : "Je suis donc ici pour rétablir une stricte vérité car j’ai bien compris qu’en démocratie, il ne suffit pas d’avoir raison, mais il faut aussi convaincre."

Ce constat fait, Didier Gaihaguet s'est ensuite employé à défendre l'ensemble des membres de sa fédération, qui ne sont pas, selon lui, "un ramassis de pervers sexuels qui ont la culture du viol", s'en prenant à l'article de L'Obs consacré à la maison de la rue de Rueilly . "Depuis quand, dans ce pays, avons-nous supprimé la présomption d’innocence ? La fédération est accusée sur la base de médias pour le moins déchaînés, d’une ministre moralisatrice, et selon les opportunistes de circonstance qu’on n’a pas vu dans les patinoires pour certains depuis plus de dix ans, avec quelques arrière-pensées électoralistes", a-t-il déploré, s'en prenant implicitement à l'ancien champion Philippe Candeloro.

"Je suis sali par des minables qui ne connaissent ni mon travail ni l’homme", a martelé Didier Gailhaguet avant de revenir sur le cas qui met particulièrement sa fédération dans la tourmente : "Concernant Gilles Beyer, une patineuse en fin de carrière m’a parlé non pas de viol mais de situations gênantes. Elle n’est pas allée plus loin. Je lui ai proposé un soutien, un conseil psychologique, juridique, de la rencontrer. Mais elle souhaitait parler à la ministre, ce qui je lui ai vivement conseillé de faire."

C'est là que Didier Gailhaguet s'emploie le plus à rejeter la responsabilité sur d'autres instances, en l'occurrence le ministère des Sports. "J’ai demandé l’enquête administrative sur Gilles Beyer à la ministre des Sports, madame Buffet. C’est moi et personne d’autre. Donc la thèse du copinage [mise en avant pour expliquer la protection présumée dont aurait bénéficié Gilles Beyer de sa part], bonjour. (...) Je pense que Madame Buffet a été une bonne ministre, mais sur ce dossier, ses services ont dysfonctionné. Après avoir été écarté de la fédération, puis envoyé à l’Education nationale, monsieur Beyer a été réintégré dans toutes ses fonctions d'entraîneur en 2001 par le ministère. Il a retrouvé son bureau, sans d'autres explications", a-t-il continué dans sa plaidoirie.

"Pour couronner les dysfonctionnements du ministère, monsieur Beyer a continué à organiser des stages, et ce pendant 17 ans sans discontinuer, en internat, avec des mineurs, avec la bénédiction des services déconcentrés de l'État. Je vous laisse juger. (...) Monsieur Beyer n'a fait l'objet d'aucune plainte. Il a été blanchi par l'enquête de police. (...) Je n'avais jamais entendu parler de viol sur les personnes d'Hélène Godard ou de Sarah Abitbol" soutient le président de la fédération avant d'écarter toute possible démission : "Il m'est demandé de démissionner en cause de faits qui remontent à 30 ans, où j'étais absent de la FFSG, des faits que je connais depuis une semaine et demie." Il attendra pour ce faire les conclusions des travaux engagés par Roxana Maracineanu pour prendre une prochaine décision.