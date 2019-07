Wimbledon : au terme d’un combat épique, Djokovic bat Federer en finale, mais ne l’égale pas (encore)

Il a fallu près de cinq heures (4 heures et 57 minutes exactement), cinq sets et le tout premier tie-break de l’histoire au 5e set en finale de Wimbledon pour les départager. Et, au bout du compte, Novak Djokovic, qui a sauvé deux balles de match avant de débreaker à 8-7 dans la cinquième manche de ce match d’ores et déjà mythique, a fini par battre Roger Federer 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3) ce dimanche à Londres.