XV de France : Brunel dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2019, sans Parra ni Bastareaud

C’est sa dernière liste, puisqu’il quittera ses fonctions de sélectionneur à l’issue du Mondial à venir au Japon (20 septembre-2 novembre), mais pas la moins importante. Jacques Brunel a dévoilé mardi à Paris le groupe de joueurs retenus en vue de la compétition (et sa préparation) : 31 heureux appelés, et six réservistes censés intégrer l’équipe en cas de pépin.