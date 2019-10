XV de France : Sébastien Vahaamahina suspendu six semaines après son coup de coude

SANCTION - Après son carton rouge reçu contre le pays de Galles (20-19), dimanche 20 octobre en quart de finale de la Coupe du monde, Sébastien Vahaamahina a écopé de six semaines de suspension pour son coup de coude. Le deuxième ligne clermontois ne pourra rejouer que le 21 décembre lors du déplacement de son club à Toulon.

Elle n'a pas eu la main légère. La commission de discipline indépendante qui devait statuer sur le cas de Sébastien Vahaamahina l'a sanctionné ce jeudi 24 octobre après son expulsion contre le pays de Galles (20-19). Lors du quart de finale de la Coupe du monde, perdu par les Bleus dimanche 20 octobre, le deuxième ligne de l'ASM Clermont-Auvergne a asséné un violent coup de coude au troisième ligne gallois Aaron Wainwright, laissant les Bleus à 14. Il a écopé de six semaines de suspension pour ce geste.

L'annonce de cette sanction intervient trois jours après que le Clermontois de 28 ans a annoncé sa retraite internationale. Dans un communiqué transmis à Rugbyrama, Vahaamahina expliquait "avoir perdu le contrôle". "Aujourd'hui, je me dois d'assumer mes actes et éventuellement d'essayer d'y apporter quelques explications, si tant est que cela soit possible...", écrivait-il. "Mon style de jeu et le poste auquel je joue nécessitent beaucoup d'agressivité. Une agressivité qu'il me faut néanmoins contrôler. Lorsque je donne ce coup de coude, tout s'est probablement mélangé dans ma tête. (...) Je regrette ce geste, il est certes spontané et incontrôlé mais il n'en demeure pas moins que j'en suis responsable. Seul et unique responsable." "Vahaa" (46 sélections) avait assuré néanmoins que sa décision n'avait rien à voir avec son geste, et était mûrie "depuis quelques mois".