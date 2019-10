XV de France : exclu contre le pays de Galles pour son coup de coude, Vahaamahina annonce sa retraite internationale

ANNONCE - Exclu en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby au Japon face au Pays de Galles après son coup de coude sur Aaron Wainwright, le 2e ligne des Bleus Sébastien Vahaamahina a annoncé ce lundi dans un communiqué sa retraite internationale. A seulement 28 ans.

Son violent coup de coude sur le 3e ligne gallois Aaron Wainwright sera son dernier geste sous les couleurs du XV de France. A 28 ans, le 2e ligne du XV de France Sébastien Vahaamahina a annoncé ce lundi via un communiqué transmis au journal Midi Olympique, sa retraite internationale. Exclu en quarts de finale de la Coupe du monde pour son coup de folie face au XV du Poireau, le Clermontois devra s'expliquer devant une commission de discipline indépendante le 24 octobre prochain.

Dans son communiqué, l'international aux 46 capes indique : "Aujourd'hui, je me dois d'assumer mes actes et éventuellement d'essayer d'y apporter quelques explications, si tant est que cela soit possible. (...) Je regrette ce geste, il est certes spontané et incontrôlé mais il n'en demeure pas moins que j'en suis responsable. Seul et unique responsable."