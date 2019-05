XV de France : le futur sélectionneur Fabien Galthié sera l'adjoint de Jacques Brunel pour la Coupe du monde 2019

Si l’on a tendance à considérer qu’il vaut mieux, en général, être bien entouré, lorsque, d’un coup, on se met à beaucoup mieux vous entourer, cela est rarement bon signe. Mais Jacques Brunel, le sélectionneur du XV de France, qui avait refusé de modifier son staff technique après la déroute en Angleterre (44-8) début février, savait, de toute façon, qu’il ne se trouvait plus en position de force. Son successeur, Fabien Galthié, a déjà été désigné et, après le nouvel échec des Bleus dans le Tournoi des Six Nations, il n'a, cette fois, pas eu d'autre choix que d’accepter... que son successeur devienne son adjoint jusqu'à la Coupe du monde, qui se tiendra au Japon du 20 septembre au 2 novembre prochains.