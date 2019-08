XV de France : le Mondial au Japon s'éloigne pour le deuxième ligne Paul Gabrillagues, suspendu six semaines

"Après avoir examiné les preuves et les arguments présentés, le comité de discipline a estimé que l'infraction était intentionnelle. Le comité a déterminé que l'acte méritait un point d'entrée de gamme qui, selon le tableau des sanctions de World Rugby, est assortie d'une suspension minimale de 10 semaines. (...) Ayant pris acte de la reconnaissance de culpabilité de Gabrillagues, de ses excuses et de ses remords envers son adversaire, ainsi que de sa bonne conduite à l'audience, le Comité de discipline a réduit le délai de 10 semaines de 40%, sanctionnant une peine de six semaines", conclut le communiqué.





Par la voix de son vice-président Serge Simon à l'AFP, la la Fédération française de rugby (FFR) a indiqué attendre les attendus officiels de la décision pour éventuellement interjeter appel. Pour rappel, le joueur a le droit de faire appel de la décision "dans les 48 heures qui suivent la réception de la décision écrite". Si Gabrillagues devait jeter l'éponge, le Toulousain Romain Taofifenua, réserviste, prendrait probablement sa place au Japon.