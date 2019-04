XV de France : pourquoi le rugby français ne veut pas d'un sélectionneur étranger à la tête des Bleus

"Pour moi, ce serait un discrédit de la formation française. Certains pays ont besoin de compétences et d'expérience, y compris au détriment d'une certaine culture, parce qu'ils manquent d'une méthodologie. Nous, on a toutes les ressources intellectuelles et scientifiques en nombre de licenciés pour assurer la pérennité du jeu français. Les entraîneurs français de haut niveau ne sont pas plus cons que les autres", assure-t-il à LCI.





"On n'est pas plus idiots", abonde Olivier Magne. "Solliciter un entraîneur étranger signifierait qu'on n'est pas capable d'assumer notre passé et ça nous renverrait à des nations mineures et émergentes qui ont besoin d'entraîneurs étrangers pour développer leur rugby, ce qui n'est pas le cas chez nous, en France. On est tout à fait à même de subvenir à ce besoin. Que le sélectionneur soit français, c'est une évidence."