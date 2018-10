3 coiffures inspirées des années 1970

Il parait que la décennie "seventies" a été l’une des plus heureuses de l’Histoire pour les Français. Tout ce qui est passé par ces années-là semble avoir été béni : on continue de copier les silhouettes d’Yves Saint Laurent, le bassin de Mick Jagger ne tient toujours pas en place 50 ans plus tard et votre papa est le plus cool. Il est temps de rendre hommage à cette décennie à laquelle vous devez tant sans l’avoir forcément connue.