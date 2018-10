3 coiffures pour cheveux bouclés

L’idée de cette coiffure est de créer l’effet d’une cascade de boucles. Pour ce faire, il vous faut des pinces à chignon, un élastique fin et transparent ou de la couleur de vos cheveux. Pour obtenir l’effet sauvage (mais calculé au cheveu près), vous aurez aussi besoin d’un spray coiffant discret et sans effet carton comme le spray fixant léger comme l’hair My Natural Style de got2b.





- Ramassez vos cheveux en une queue-de-cheval haute à l’exception des mèches sur le haut de votre nuque. Attachez avec l’élastique.

- Dégagez une ou deux mèches fines sur les tempes.

- Faites bomber les cheveux sur le crâne en fixant avec vos pinces à chignon.

- Donnez du volume à votre queue-de-cheval en appliquant un peu de votre spray.