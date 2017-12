3 gommages maison pour préparer les fêtes

DO IT YOURSELF - Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles, leurs lots de dîners copieux, soirées arrosées et courtes nuits. Afin de préparer, en beauté, ce marathon de Noël, Lucette votre conseillère beauté vous propose 3 recettes de gommage maison. Objectif ? Afficher un teint resplendissant.