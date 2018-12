3 idées de coiffures accessoirisées pour fêtes

Vous avez laissé pousser vos cheveux et c’est l’occasion d’en profiter. Pour ce réveillon, vous misez sur une coiffure sophistiquée sans trop en avoir l’air. Votre coiffure sera votre bijou. C’est que vous pensez "pratique" : plus besoin de courir après la robe idéale avec la parure adaptée. Avec cette mise en beauté, une robe simple et bien coupée suffira.