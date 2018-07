3 manières douces d'éclaircir ses cheveux châtain clair ou blonds

Cette année, vous n’avez pas de vacances. Ainsi va la vie. Pour vous consoler vous ne portez plus que des bikinis sous vos vêtements, vous vous parfumez à l’huile de coco et vous vous repassez en boucle l’intégrale des Beach Boys. Pour aller encore plus loin dans le déni de réalité, vous décidez de vous éclaircir les cheveux sans produits chimiques. Est-ce possible ?