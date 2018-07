3 maquillages des yeux pour les grandes occasions

Le charme de ce maquillage réside dans les contrastes et dans la précision.

Vous avez besoin d’un fard à paupières brun-rosé, d’un liner pailleté comme le Glitter Pop Peel Off Eyeliner de Too Faced et de quelques paillettes libres pour finir le look.





1. Pour optimiser l’effet lumineux des paillettes, assombrissez votre paupière à l’aide d’un fard brun rosé. Accentuez la densité des pigments dans le creux.

2. Dessinez votre trait de liner assez large et remontant sur les tempes.

3. Ajoutez à l’aide d’un pinceau mousse quelques paillettes sur le trait, tant que celui-ci n’est pas sec afin que les paillettes accrochent au mieux.

4. Soyez généreuse en mascara.