3 produits beauté à glisser dans son sac pour partir en week-end

On dort rarement aussi bien que dans son lit. Il peut arriver que la literie qui accueille votre sommeil le temps d’un week-end ne soit pas aussi bonne que prévue ou que le coq se mette à chanter à 4 h. Les lendemains sont alors difficiles. Pour donner le change, prenez dans votre sac un kit défatiguant composé d’une poche de gel Nexcare à placer au frigo la veille et un sérum multi action comme le Gel Baume Yeux Multi Correction Crème Prodigieuse Boost de Nuxe. Non-content de dégonfler les paupières, il lisse les poches et les ridules. Un trois en un pratique pour les déplacements.

Au réveil, sortez votre poche de gel du frigo et appliquez-la sur votre visage nettoyé à l’eau tiède. Insistez sur les yeux et les joues. Une fois votre visage bien rafraîchi, appliquez le sérum sur vos yeux. Visuellement, vous aurez gagné 2 heures de sommeil.