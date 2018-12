3 rituels détente à effectuer avant de se coucher

Vous attendez ce moment depuis 8 h le matin et pourtant, quand vient l’heure du coucher, impossible de fermer l’œil. Vous revivez votre journée en pensées, ruminez vos erreurs, fustigez vos errances et envisagez des scénarii possibles pour la journée du lendemain. En bref, votre cerveau tourne à toutes berzingues et n’est pas prêt pour se mettre en veille. Il ne tient pourtant qu’à vous de l’y préparer chaque soir.

Sur le papier, la routine du réveil et celle du coucher sont assez semblables : massages, exercices de respiration et exercices de yoga. Simplement, les gestes ne sont pas les mêmes.