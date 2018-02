5 astuces pour faire tenir son fond de teint plus longtemps

Avant toute chose, il est primordial de prendre soin de votre peau. Pour ceci, bichonnez-la en l’hydratant matin et soir et munissez-vous d’une bonne crème hydratante qui pénètre rapidement dans la peau. Le matin, évitez les crèmes trop riches qui peuvent rendre difficile l’application de votre fond de teint. Il est important de faire un gommage au moins une fois par semaine pour enlever les peaux mortes et d’appliquer ensuite un masque pour hydrater votre visage.

N’oubliez pas de prendre aussi soin de votre corps et en particulier votre cou et de votre décolleté avec des produits nourrissants comme la douche crème nourrissante nutritive de Barnangen. Cela vous permettra d’appliquer votre fond de teint aussi sur ces zones pour éviter les démarcations.