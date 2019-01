5 conseils de mise en beauté pour un entretien pro

On évite les couleurs marquantes et non-naturelles à moins de postuler à un emploi dans le secteur de l’art ou de la mode. Encore une fois, l’attention de votre interlocuteur ne doit pas être dirigée ailleurs que vers votre sourire ou vers vos yeux. J’entends de vos pupilles, donc faites aussi une croix sur les fards à paupières colorés. Si vous tenez à couvrir vos yeux, ce sera avec un peu de fard à paupières moiré nude ou d’un trait d’eye liner ni trop long ni trop épais et de couleur noire.

Le mascara est bienvenu car il ouvre l’œil et donne un air plus vif au regard.

Pour soigner votre sourire, n’hésitez pas à maximiser l’effet blancheur de vos dents. Le bicarbonate de soude ou encore le charbon sont d’excellents blanchissants naturels. Vous pouvez les utiliser pur (mais avec parcimonie) ou bien usez d’un dentifrice qui en contient comme le Dentifrice Le Charbon d’Email Diamant, très apprécié des membres de la communauté Lucette.

Pour le rouge à lèvres, on évite absolument les couleurs plus claires que la peau comme le rose pâle. Elles font paraître les dents plus jaunes qu’elles ne le sont. L’idéal est un rouge à lèvres d’une teinte un peu plus sombre que votre carnation, chaude ou boisée.