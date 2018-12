5 idées de maquillage pour le réveillon de Noël

Cette année, vous ne porterez pas de "petite robe noire", d’escarpins et de rouge à lèvres carmin le soir de Noël. Vous êtes lassée de ce look devenu un véritable uniforme. Cette année, ce sera longue robe moirée, mules vernies et maquillage lumineux. Vous aurez peut-être droit à une remarque de la cousine Albertine, jalouse comme Héra. Tant pis pour elle.