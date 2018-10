5 manucures parfaites pour l’automne

L’été est bien fini et votre bronzage sur le déclin. Il va donc falloir se résigner à ôter ce vernis turquoise qui n’a plus grand-chose à faire sur vos ongles. Oui, lui et vous avez vécu de grandes choses ensemble à Santorin, mais il est temps de tourner une page. Vous vous retrouverez d’ici quelques mois et en attendant, profitez de vos retrouvailles avec les couleurs acajou, verts sapin et gris.





Avant de vous lancer, veillez à vous munir des bons outils. N’abîmez pas vos ongles avec du vernis de mauvaise qualité et ne gâchez pas l’effet de votre manucure avec des couleurs tièdes. D’après les avis des membres de la communauté Lucette, ce qui se fait de mieux en matière de vernis à ongles se trouve chez OPI.