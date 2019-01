5 usages soin et beauté de l’huile de Jojoba

Le jojoba est un dur à cuire, au sens littéral du terme : il pousse en milieu aride sous le soleil implacable du désert mexicain. Pourtant, l’huile extraite de ses graines est très riche et possède mille et une vertus pour la peau et les cheveux. L’huile de jojoba est si précieuse en beauté qu’elle a remplacé la très confortable graisse de baleine que l’on trouvait malheureusement dans certains produits de cosmétique, fut un temps obscur.





Mon conseil d’huile de jojoba pour tout usage : L’Huile Végétale Jojoba d’Aroma-Zone pour sa composition certifiée Bio.