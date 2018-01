Comment entretenir ses cheveux bouclés ?

Il est important d’utiliser des produits adaptés et spécifiques aux cheveux bouclés. Des huiles, des sérums, des mousses, des crèmes, des gels… il existe un large choix de types de produits pour sublimer les boucles. Les produits à base d’huile d’olive, d’argan, de coco, de jojoba, d’amande, d’aloe vera ou de beurre de karité sont particulièrement adaptés aux cheveux bouclés et à leur hydratation.





Je vous conseille d’appliquer une crème ou un gel en sortant de la douche sur vos cheveux mouillés et de masser vos boucles de bas en haut pour mieux les définir. Vous pouvez aussi utiliser un sérum en complément comme Le sérum Bi-serum Repairing de Beology, un soin sans rinçage pour réparer les cheveux secs et abimés.





N’hésitez pas à appliquer de l’huile sur les cheveux, en touche de finition. Elle hydratera vos boucles et les rendront plus souples. Enfin, évitez de dormir avec un chignon ou les cheveux détachés. Privilégiez une queue de cheval très haute, qui débute le plus haut possible sur le cuir chevelu afin que les cheveux aient le moins de contact possible avec l’oreiller.