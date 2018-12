Avoir une belle peau : que manger, en quelle quantité et quand ?

Fruits





Les agrumes sont riches en vitamines C qui protègent la peau et activent la production de collagène, bon pour la fermeté de la peau et le maintien de la jeunesse des cellules. Les fruits rouges sont riches en polyphénols qui luttent contre les radicaux libres, responsables d’une partie du vieillissement cutané. Leurs pigments, les anthocyanes, sont d’excellents regénérants, participant au renouvellement des cellules. La tomate est riche en vitamines A et C et en acidité. Ce qui élimine les points noirs et l’excès de sébum. Également gorgée d’eau, elle est une bonne source d’hydratation. Le raisin, riche en vitamines, en acide de fruits et en antioxydants, tonifie, hydrate et défatigue.





Quand et en quelle quantité ?

- Les agrumes : deux clémentines ou un citron ou un pamplemousse ou une orange, le matin ou le midi.

- Les fruits rouges : 100 g le matin ou au cours de la journée.

- La tomate : à volonté pendant les repas.

- Le raisin : une grappe le matin ou après le repas du midi. A éviter le soir car le raisin est naturellement très sucré.





Légumes





La carotte est riche en bêtacarotène, ce pigment qui lui donne sa couleur. Il est excellent pour embellir le teint. L'artichaut est riche en anti-oxydant, parfait pour éviter les points noirs. Le brocoli est riche en vitamines A, B, C et E qui réparent les tissus abîmés. Le concombre est riche en eau, ce dont votre peau à besoin en quantité.





- Quand et comment ?

- La carotte : à volonté, le midi ou le soir, crue ou cuite.

- L’artichaut : un, le midi ou le soir.

- Le brocoli : à volonté le midi ou le soir, cuit à la vapeur.

- Le concombre : à volonté le midi seulement car le concombre peut être difficile à digérer.