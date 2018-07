J'ai testé la nouvelle tendance express du moment : le spa en seulement 30 minutes

Après Hong-Kong et Philadelphie, Clarins propose un nouveau concept de soins : l'Open Spa. Trente minutes dédiées à la beauté et au bien-être avec une gamme de 7 soins pour le visage. Goodbye peau sèche pour une peau toute douce ; Flash bonne mine pour un coup d’éclat immédiat ; Jeunesse express pour un visage ferme et lisse ; SOS détox pour rendre tout leur éclat aux peaux asphyxiées.





En plus de ces quatre soins entièrement dédiés au visage, Clarins a développé d’autres soins express : Focus regard pour défatiguer et lisser le contour de l’oeil et Halte tensions ! pour détendre les épaules, la nuque, le cuir chevelu et les mains. Sans oublier ces messieurs, avec un soin spécifique Top forme pour lui !





Après cinq minutes de discussion avec votre conseillère de beauté pour cerner le soin qu'il vous faut, place au rituel avec un démaquillage suivi d'un gommage. Mais les adeptes du spa traditionnel risquent d'être déboussolés car ici pas de table de massage dans une cabine mais un fauteuil dans un coin de la boutique, qui sera légèrement incliné. "C'est parfois un regret chez certaines de nos clientes mais cela fait partie du concept", nous glisse Caroline, notre esthéticienne. "C’est dans la même veine que les brow bar (bar à sourcils, ndlr) ou les bars à ongles : vous venez avec ou sans rendez-vous pour vous requinquer le visage".