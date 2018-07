Bon plan : avoir une chevelure de sirène cet été à moindre frais

Les UV sont presque aussi néfastes pour vos cheveux que pour votre peau. Avant d’aller à la plage ou avant de vous exposer en terrasse pour les moins chanceuses, glissez dans votre sac une protection solaire. Vous les retrouverez sous forme de crème, de spray ou d’huile avec pour agent une huile nourrissante.





- Mangez sainement

Pour être en bonne santé, le cheveu a besoin de kératine.

La kératine est une protéine que l’on trouve dans le soja ou dans les œufs et la viande rouge.

Les vitamines B, C et E que l’on retrouve dans les fruits et fruits de mer, sont également source de brillance pour les cheveux.





Et maintenant, à la pêche aux marins.