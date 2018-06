Quel beurre végétal pour quel usage beauté ?

Grâce à leurs vertus nourrissantes et régénérantes, les beurres végétaux sont tout indiqués pour servir de soins quotidiens afin de limiter les effets de l’âge sur la peau. Les beurres les plus efficaces en la matière sont le beurre d’amande et le beurre de mangue. Si vous êtes à la recherche d’un beurre végétal de qualité, misez sur un produit non transformé et bio comme le Beurre Végétal bio Mangue de Aroma Zone. Utilisez-le chaque soir en petite quantité et profitez de la texture huileuse pour effectuer des massages liftant.