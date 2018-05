Le cactus, ce gros dur au cœur tendre qui vous soigne

L’huile de cactus estompe les rides et limite le vieillissement de votre peau. Sa concentration en acides gras essentiels et en vitamine E lui confère des propriétés anti-oxydantes et revitalisantes pour la peau.





Appliquez quotidiennement 2 à 5 gouttes d’huile de cactus sur votre visage, le contour de vos yeux, et votre décolleté, en massant votre peau pour la faire pénétrer. Vous pouvez appliquer l’huile seule, il n’y a pas besoin de la combiner à un autre soin hydratant.





Privilégiez l’application de l’huile le soir, car la peau se régénère la nuit, et son action sera ainsi plus efficace.