Cheveux très cassants : une nouvelle routine pour limiter la casse

Les brushings, lavages et colorations à répétition finissent par user la fibre capillaire. Si l’on joint à ces deux facteurs une hygiène de vie irrégulière, comme une mauvaise alimentation ou l’habitude de fumer, le cheveu s’affaiblit considérablement. Il n’a plus d’élasticité et casse au moindre coup de brosse. Evitez ce scénario en adaptant votre routine et en changeant vos mauvaises coutumes.