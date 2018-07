Chocolat, nude, glow… 3 maquillages effet naturel

Les teintes chocolat sont particulièrement belles sur les carnations brunes, châtains et sur les femmes rousses.





- Pour les yeux, usez d’une palette à plusieurs couleurs comme la palette couleurs de Nocibé, où vous n’aurez que l’embarras du choix. Travaillez un même camaïeu pour relever les différents bruns de vos yeux, de vos cheveux et les nuances chaudes de votre peau. Appliquez dans le creux de la paupière un fard brun plutôt sombre. Estompez et appliquez à la lisière des cils un fard plus clair que votre peau. Appliquez ce même fard clair en suivant la ligne de vos sourcils. Une touche de mascara brun ou noir finalise le look.

- Pour la peau, n’utilisez pas de fond de teint couvrant mais un correcteur local et un highlighter pour rehausser les reliefs et mettre en lumière les zones d’ombres comme les cernes. Appliquez sur le haut des joues un blush rose-orangé.

- Pour les lèvres, un rose boisé sera l’idéal, un nude ou un marron très clair. Si vous misez sur un effet naturel, évitez les mattes, préférez les rouges-à-lèvres légèrement satinés, plus proche de l’aspect naturel des lèvres.