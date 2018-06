Chute de cheveux : y remédier et donner du volume

Une première mesure s’impose : l’espacement des lavages de cheveux. A répétition, ils abîment le cuir chevelu et entraînent la perte d’une partie de votre masse capillaire. Limitez les lavages à deux par semaine et utilisez du shampoing sec lorsque vos cheveux commencent à regraisser. Si l’odeur de la plupart des shampoings secs vous rebute, optez pour le Shampoing Sec Nude de Batiste dont le parfum est imperceptible.





Perdre ses cheveux est le signe d’un déséquilibre interne. En cause, un bouleversement hormonal (accouchement, ménopause, etc.), le capital héréditaire, un régime restrictif, la prise de certains médicaments ou bien encore des émotions qui s’affolent (stress, dépression, etc.).

Les soins externes viennent donc en complément d’un traitement de la cause et ont pour effet de favoriser la pousse de nouveaux cheveux, plus forts. Des recettes naturelles peuvent entrer dans votre routine capillaire :

- Ajoutez 2 à 3 gouttes d’huile essentielle de thym à chaque shampoing. Le thym est un tonifiant du cuir chevelu.

- Commencez une cure de levure de bière, connue pour encourager la pousse. Procurez-vous des gélules en pharmacie ou de la levure de bière en paillettes, à soupoudrer sur vos salades.

- Essayez l’ortie. Cette plante sous-estimée contient des vitamines et oligo-éléments intéressants pour la stimulation du cuir chevelu. Elle est à inclure dans vos plats.