5 remèdes naturels pour lutter contre les cicatrices d’acné

La pomme de terre est riche en Vitamine C, en potassium et en cuivre qui sont très efficaces pour réduire les marques d’acné et nettoyer la peau en profondeur.





Étape 1 : Découpez une tranche de pomme de terre d’environ 1 cm

Étape 2 : Frottez délicatement les cicatrices avec la rondelle de pomme de terre pendant quelques secondes

Étape 3 : Réitérez l’opération le plus souvent possible pour des résultats plus visibles.