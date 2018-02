Comment redonner un coup d’éclat à ses cheveux ternes ?

L’utilisation de soins adaptés peut permettre de redonner de la brillance et de la souplesse à des cheveux rêches et ternes. Il est donc conseillé de choisir un shampoing adapté à la nature de vos cheveux : en effet, un shampoing hydratant conviendra par exemple parfaitement à des cheveux secs, pour les nourrir et les faire briller, alors que les cheveux gras préfèreront un shampoing assainissant.





L’utilisation d’un après-shampoing permettra également d’apporter un coup d’éclat à votre chevelure. Ce dernier va faciliter le brossage, et apporter une dose d’hydratation supplémentaire à vos cheveux, ce qui permettra de les faire briller plus facilement.





Enfin, je vous conseille d’adopter des soins réparateurs et protecteurs. Un masque ou bien un sérum, avec ou sans rinçage, choisissez le produit qui vous convient le mieux et utilisez-le 1 à 2 fois par semaine, pour réparer vos cheveux et les protéger de la pollution. Par exemple, le Bi-Sérum Repairing de Beology, composé d’extraits naturels d’algue anti-oxydante Laminaria Sacharrina, un actif marin qui permet de soigner la fibre capillaire, rendra à vos cheveux la brillance et la souplesse souhaitée.