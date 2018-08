3 coiffures inspirées des héroïnes felliniennes

Combien d’entre nous ont essayé de reproduire la scène de baignade dans la Fontaine de Trevi ? Combien ont bravé les interdits en s’immergeant jusqu’aux genoux dans une fontaine municipale en clamant, "Marcello ! Come here"... à l’adresse d’un amant imaginaire ou médusé ? Et nous le referons. Mais la prochaine fois, ce sera coiffée comme Sylvia, grâce aux conseils de Lucette. Vous avez besoin de bigoudis, d’un peigne fin et d’une crème coiffante comme My Natural Style Mousse Coiffante des Paresseuses de got2b.





1. Bouclez vos cheveux à l’aide de gros bigoudis à laisser poser au minimum 6 heures.

2. Passez un peigne fin dans chacune des boucles obtenues.

3. Coiffez vos cheveux en arrière avec une goutte de crème coiffante pour les discipliner.

4. Vous n’avez plus qu’à enfiler un votre robe du soir.