Coiffure, maquillage... le kit de survie des femmes pressées

Votre vernis s’écaille en pleine journée et vous n’avez pas le temps de sortir votre dissolvant, d’appliquer deux couches de vernis et d’attendre que chacune d’elles ne sèche. Vous n’avez que 5 minutes pour régulariser la situation de vos ongles. Il vous faut un vernis à ongles séchage ultra rapide qui ne quittera pas votre trousse à maquillage. Le Quick Dry Nail Lacquer de Kiko sèche plus vite que son ombre. Comptez 5 minutes, ni plus ni moins.

Pour une finition optimisée de votre vernis, passez une goutte d’huile végétale sur vos ongles.