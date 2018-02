Mariage : invités, combien devez-vous donner ?

Oui, la liste de mariage existe encore. Selon un sondage Opinion Way/Sofinscope, elle "concerne principalement les personnes ayant les revenus les plus importants". Et elle a vu son montant diminuer : "de 4912 euros en moyenne en 2014, elle atteint 3874 euros en 2017, soit une baisse de plus de 20% en quatre ans". C'est pourtant la meilleure manière d'être sûr de faire plaisir aux mariés (et d'avoir quelque chose à leur offrir si vous avez oublié votre chèquier). Oui, ils ont visiblement vraiment besoin de cette poêle à 150 euros. Trop cher pour vous ? Cotisez-vous avec d'autres !