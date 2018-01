Comment booster naturellement la production de collagène de son visage ?

Enfin, sachez qu’il est important d’adopter une bonne hygiène de vie pour améliorer la santé de votre corps et de votre peau. Côté alimentation, sachez que la vitamine C permet de booster la production de collagène de votre peau : n’hésitez donc pas à manger des fruits en contenant.





Meilleur ennemi du collagène, le sucre va alourdir la molécule, grâce à un phénomène appelé glycation. Votre peau va donc être plus terne, plus sèche et moins souple. Réduire sa consommation de sucre blanc raffiné va donc permettre naturellement à votre peau d’être plus belle et plus rebondie. Enfin, il faut savoir que la cigarette va également réduire la production de collagène de votre peau, qui va perdre petit à petit son élasticité.





Suivez donc ces conseils pour booster naturellement la production de collagène de votre visage, et ainsi avoir une peau plus rebondie et plus lumineuse.