Comment combattre le stress par les soins ?

Qu’importe les comptes que vous vouliez boucler hier, vous êtes stressée et à ce titre, vous méritez de mettre votre vie en pause. Arrangez-vous pour disposer de quelques heures et enfermez-vous dans votre salle de bain. La chanceuse propriétaire d’une baignoire que vous êtes peut faire couler le jet et mettre quelques lichettes de gel douche pour le faire mousser. Choisissez un produit dont l’odeur vous transporte. Si les tropiques vous apaisent, optez par exemple pour le Gel douche rafraîchissant Hawai Love Island Vibes de Fa. Branchez votre application de musique sur la playlist jazz, classique ou électro chill selon votre bon plaisir et oubliez l’heure.





Point de baignoire ? Qu’à cela ne tienne : dopez votre routine en usant d’un gommage pour le corps. Une fois cela fait, quittez la douche en vous enveloppant d’un peignoir épais et chaussez des pantoufles confortables. Lorsque votre peau est bien sèche, installez-vous pour appliquer un baume corporel riche. N’oubliez aucune parcelle de votre corps. Bien entendu, vous pouvez ajouter une option soin des mains, des ongles et des pieds, de même qu’une routine capillaire plus longue qu’à l’accoutumée ou un massage pour lequel vous aurez fait appel aux services de votre tendre.