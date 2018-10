Comment faire briller ses cheveux

Choisissez un shampoing respectueux de la fibre capillaire, sans sulfate. Si vous le pouvez, lavez vos cheveux à l’eau minérale : le calcaire présent dans l’eau courante ternit l’éclat de vos longueurs. Le nec plus ultra étant de diluer dans un litre d’eau minérale 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. L’acidité du vinaigre resserre les écailles des cheveux, ce qui les fait briller.





Pour ne pas épuiser vos cheveux, et donc les ternir, espacez leurs lavages en usant d’un shampoing sec lorsqu’ils regraissent. Le but étant de ne les laver que deux fois par semaine. Le shampoing sec à tendance à atténuer la brillance du cheveu, mais pour contrer cet effet, vous pouvez faire usage d’un gloss pour cheveux. Et oui, ils existent. Le Brilliant Brillant de Finition Emollient de Aveda est l’un d’eux, il est aussi un excellent démêlant et il aime adoucir les pointes durant ses heures de loisir.