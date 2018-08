Comment faire tenir son maquillage de l’œil plus longtemps ?

Pour permettre à votre fard à paupières de tenir toute la journée, utilisez une base comme l’Original Base de Fards à Paupières Shadow Insurance de Too Faced qui matifie la peau et accroche les pigments. La couleur est plus intense et le reste plus longtemps. Appliquez-le directement sur la paupière puis tapotez avec votre doigt. Attendez au moins 5 minutes avant d’appliquer le fard.