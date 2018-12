Comment masquer ses cicatrices sur le visage ?

L’idéal est de vivre avec sans les cacher, les accepter parfaitement à l’égale du nez. Pour arriver à cet idéal, il faut du temps et un long travail de confiance en soi. En attendant d’avoir parcouru ce chemin, voici quelques manières de masquer vos cicatrices sur le visage. Il n’est parfois pas possible de les dissimuler totalement, mais il est toujours possible de les estomper.