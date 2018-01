Comment réchauffer son teint et paraître plus bronzée sans s’exposer au soleil ?

Pour un résultat rapidement visible sur votre peau, vous pouvez utiliser des produits autobronzants qui vont colorer la couche superficielle de la peau grâce à la molécule DHA. L’effet de l’autobronzant s’élimine progressivement, en quelques jours. Attention à ne pas faire des taches d’autobronzant sur la peau en l’appliquant.

Pour éviter les mauvaises surprises, je vous conseille de verser une petite noisette d’autobronzant dans votre crème hydratante pour un résultat progressif et plus naturel. N’oubliez pas d’en appliquer sur le cou et de toujours vous laver les mains après l’application.