Comment redessiner ses sourcils pour intensifier le regard ?

Le problème de vos sourcils, c’est la densité. Vos poils sont épars et vous aimeriez arborer des sourcils plus fournis.

Il vous faut remplir l’intérieur des sourcils. Vous avez le choix quant au type de produit : un crayon comme le Crayon Sourcils - Couleurs Nature de Yves Rocher dont la gamme des teintes proposées convient à toutes les nuances de sourcils. Vous pouvez également choisir une pommade ou encore une poudre de la même couleur que vos poils. Commencez par dessiner les contours du sourcil puis coloriez l’intérieur en créant des traits qui imitent les poils. Nettoyez le pourtour des sourcils à l’aide d’un anticernes et fixez à l’aide d’un gel translucide. Il est possible de créer ces traits à l’aide de crayons de deux couleurs différentes : l’une de la couleur de vos poils, l’autre d’une teinte plus claire. Le résultat sera plus naturel.