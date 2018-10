Comment se débarrasser des points noirs ?

Une petite rougeur, une ombre sous l’œil ou bien la joue pâlotte : vous pouvez supporter. Mais les points noirs, c’est plus fort que vous, vous en êtes phobique. Hors de question de les laisser s’inviter sur votre visage, vous vous défendrez jusqu’au sang, quitte à vous broyer le nez dans la bataille. J’admire votre détermination, mais savez-vous qu’il existe des méthodes plus douces pour venir à bout des points noirs ?





L’ouverture des pores permet à la peau de respirer. Les ennuis commencent lorsque les pores sont trop ouverts. Au lieu d’évacuer le sébum, ils font de la place aux particules de pollution et aux résidus de maquillage. Ce sont ces impuretés concentrées qui sont à l’origine des points noirs.





La première mesure à prendre est de vous assurer que votre produit démaquillant est efficace et sans substance comédogène. Si ce n’est pas le cas, je vous conseille de choisir un démaquillant doux et hydratant comme la Crème Démaquillante Fleurs Rares de L’Oréal Paris. Dans un second temps, il s’agit de se préparer régulièrement des masques. Les fait-maison sont idéals si vous utilisez des produits bio.