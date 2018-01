Comment appliquer parfaitement son vernis ?

Pour avoir de jolis ongles, il est important de bien les préparer avant d’appliquer son vernis.





Limer ses ongles :

À l’aide de votre lime à ongles, de préférence en verre, limer vos ongles dans un seul sens en évitant les mouvements de "va-et-vient" qui pourraient fragiliser et casser vos ongles.





Repousser les cuticules :

Situées à la base de l’ongle, les cuticules sont les petites peaux qui assurent le rôle de protection et qui évitent l’intrusion de germes. Ainsi, pour que les cuticules puissent assurer leur rôle correctement, il faut les repousser et non les couper. Voici comment procéder :





Étape 1 : Commencez par appliquer une huile pour cuticules ou une pommade pour ramollir la peau

Étape 2 : Massez les petites peaux pour faire pénétrer l’huile

Étape 3 : Munissez-vous d’un petit bâtonnet en bois prévu à cet effet et repoussez vos cuticules hors de l’ongle.





Pour faciliter l’opération, veillez à l’hydratation quotidienne de vos mains. En appliquant régulièrement une crème comme la Crème Mains Karité de L’Occitane, vous aurez des cuticules plus souples.





Polir ses ongles :

Polissez la face des ongles, cela vous permettra de les lisser pour mieux appliquer votre vernis.





Appliquer une base :

Il est primordial d’appliquer une base transparente pour assurer la protection de vos ongles. En plus de les protéger, elle allongera la tenue de votre vernis et renforcera vos ongles en évitant qu’ils se cassent. Si vous appliquez directement votre vernis, les ongles pourraient être teintés, jaunir et se fragiliser.