Quelles sont les nouvelles techniques de médecine esthétique ?

Corriger une petite bosse sur le nez sans passer par une rhinoplastie chirurgicale est désormais possible. En effet, l’injection d’acide hyaluronique se révèle être une alternative pratique et efficace : injectée au-dessus et en-dessous de la bosse, elle fait apparaitre le nez plus droit, ou plus allongé si elle est injectée au niveau de la pointe.

De même, il est possible aujourd’hui de donner du volume à un menton fuyant grâce à l’injection d’acide hyaluronique, ou encore de redessiner les contours de la mâchoire qui ont tendance à s’affaisser avec le temps.

Visible quelques jours après intervention, l’effet d’une injection d’acide hyaluronique perdure pendant plus de 6 mois. Il faut compter au moins 400€ par seringue pour la plupart des interventions.