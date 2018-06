Défi : un mois pour une peau parfaite

Votre plus belle parure, votre plus belle étoffe, c’est votre peau. Vous n’en prendrez jamais assez soin, elle mérite toute l’attention du monde. D’autant plus en été, alors qu’elle est exposée aux regards des autres et -surtout- le vôtre. Si votre peau a souffert cet hiver ou a simplement été mise à la diète de soin, voici quelques conseils pour la remettre d’aplomb en un mois.