Déodorant, dentifrice, shampoing... Pour voyager léger, pensez aux cosmétiques solides !

Quant à Pachamamai, première marque française de cosmétiques à arborer le label Cruelty free et vegan, son nom signifie "notre Terre nourricière" en quechua. Ce qui en dit long sur l’éthique de cette marque qui fabrique en petite quantité pour éviter le gâchis et à partir d'ingrédients issus d'une agriculture raisonnée. Parmi les best-sellers : le soin de nuit solide pour le visage au beurre de Kokum d’Inde pour une peau plus souple et plus douce, à l’huile de framboise pour apaiser les peaux sensibles, et à l’huile de prune de Gascogne antioxydante pour adoucir et protéger.